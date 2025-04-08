Ahlatcı Çorum FK yarın Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımın dün Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları bulunan Geraldo, Loick Landre ve Atakan Cangöz dışında tüm futbolcular katıldılar.

Tesis fitnes salonunda yapılan coor hareketlerinin ardından sahaya geçen kırmızı siyahlı takım bunda ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Bu çalışmanın ardından Esenler Erokspor maçında doksan dakika forma giyen futbolcular antrenmanı tamamladılar.

Oynamayanlar ise yarı sahada sonra tam sahada oyun formatında yapılan taktik çalışma ile Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı.