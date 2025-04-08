Çorum FK’nın yarın oynayacağı Erzurumspor maçı seyahat programı açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takım bu sabah yola çıkacak ve perşembe günü sabah saatlerinde Çorum’a dönecek.

Kırmızı Siyahlı takım bu sabah kahvaltının ardından 08.45’de karayolu ile Ankara Esenboğa havaalanına hareket edecek.

Çorum FK 12.25 uçağı ile Erzurum’a uçacak.

Yarın saat 14’de oynayacağı maçın ardından otele geçecek. Takım saat 21.45 uçağı ile Erzurum’dan Ankara’ya uçacak.

Kafile burdan karayolu ile Çorum’a dönecek.