Ahlatcı Çorum FK dört günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde toplanarak çalışmalara başladı.

Kırmızı siyahlı takım dört günlük iznin ardından dün salonda yaptığı antrenmanla kaldığı yerden devam etti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya yurt dışına gittikleri için izinli olan Hakan, Ahmet Sağat, Erkan Kaş, Zargo Toure, Thomas Verheydt, Geraldo ve Ologo dışında tüm futbolcular katıldılar. Havanın soğuk olması nedeni ile Teknik Heyet ilk antrenmanı salonda yaptırdı.

Dört günlük iznin ardından yapılan ilk antrenman öncesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

Özbalta, ligde son dört maçta yakaladıkları çıkış ile play-off için iddialı konuma geldiklerini belirterek futbolculara rehavet uyarısında bulundu.

Manisa maçında mağlubiyete gösterdikleri tepkiden son derece memnun olduğunu belirten Özbalta ‘Ligin boyu kısaldı ve artık hata yapma lüksümüz yok. O yüzden bu arayı çok iyi değerlendirerek son etaba çok daha iyi girmek zorundayız. Bu yüzden sizlerden bu süreyi iyi değerlendirmesini istiyorum’ dedi.

Tesis fitnes salonunda bulunan aletlerde yapılan çalışmada futbolcuların yenileme hareketleri yaparak vücutlarını zorlu döneme hazırlamaya çalıştılar.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla iki hafta sonra oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Samsun maçına kadar yüksek tempo

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın iki hafta sonu arasında takımın fiziksel olarak hazır olması için Salı günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacakları maça kadar yüksek tempolu bir program uygulaması bekleniyor.