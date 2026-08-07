Süper Lig'in başlamasına 1 hafta kala Arca Çorum FK'da hem transfer harekatı hem de ayrılıklar yaşanıyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Burak Çoban ve Sinan Osmanoğlu ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

Burak Çoban geçtiğimiz sezon Çorum FK'nın şampiyonluğunda önemli katkı sağlamıştı.

Çorum FK formasıyla 20 maça çıkan 31 yaşındaki kanat oyuncusu 1132 dakika süre alıp 6 gol atmıştı.

Devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer edilen savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu ise 19 maçta 1740 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.