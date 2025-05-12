Çorum FK’da yeni sezon öncesi ilk anlaşmalar takımın iki tecrübeli ismi Zargo Toure ve Geraldo ile yapıldı.

İki sezon önce Gençlerbirliği kulübünden Çorum FK’ya transfer olan ve bu iki sezonda gösterdiği performansı saha içi ve dışındaki sempatik davranışları ile kırmızı siyahlı camianın sevgisini kazanan Zargo Toure’nin biten sözleşmesi İstanbulspor maçından önce yapılan görüşmeler sonunda uzatılması konusunda anlaşma sağlandı.

Bu sezon takımının oynadığı 38 lig maçından 33’ünde forma giyen ve istikrar abidesi Zargo Toure kırmızı siyahlı forma ile ilk ve tek golünü Keçiörengücü deplasmanında uzatma dakikalarında attığı muhteşem gol ile takımına üç puan getiren isim olmuştu.

Kırmızı Siyahlı takımın iki yıl önce Ümraniyespor’dan transfer ettiği Geraldo ile de yeni sezon için anlaşma sağlandı.

Tecrübeli futbolcu ile sezon içerisinde yapılan görüşmelerin ardından İstanbulspor maçı öncesinde bir kez daha masaya oturan Çorum FK heyeti kendisi ile yeni sezon içinde anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon takıma hücumda çok büyük katkı veren Geraldo biten sezonda ise sakatlıklar nedeni ile tam performansını gösteremedi.

Buna karşın yeni sezonda takıma katkı vermesine inanıyan Geraldo biten sezonda 28 maçta forma giydi

İki futbolcunun da ücret konusunda en ufak bir sorun yaşatmadıkları seve seve kalmayı kabul ettikleri öğrenildi.