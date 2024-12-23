Ahlatcı Çorum FK’da üç futbolcu sarı kart cezalısı durumuna düştü. Ankaragücü ile dün oynanan maççta sarı kart gören Thomas Verheydt, Tunahan ve Kadir Seven sarı kart cezalısı. Ankaragücü maçının ilk yarısında sarı kart gören Thomas ve ikinci yarıda sarı kart gören Tunahan ve Kadir Seven bu sezonki dördüncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Thomas Verheydt, Tunahan ve Kadir Seven ligin 18. haftasında Şanlı Urfaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecekler.