Çorum FK, hafta sonu Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çalışmaya sakatlıkları devam eden Burak, Atakan Cengiz ve Kadir ile Gençlerbirliği maçında sakatlanan Mehmet Dingil ve Burak Süleyman ile tedbir amaçlı kaptan Ferhat katılmadı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta haftanın ilk çalışması öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda Gençlerbirliğinin maçını değerlendirdi ve bu galibiyetin anlam kazanması için Keçiörengücü maçınıda kazanmak zorunda olduklarını belirterek tüm takımdan bu anlayışla hafta boyunca çalışmalara kendilerini vermelerini istedi.

Daha sonra 10 dakika süren ısınma koşularının ardından 10 dakika pas drili yaptıran Teknik Heyet daha sonra 12 dakika 5’e 2 pas çalışması yaptırdı. Tempolu geçen bu çalışmanın ardından tüm takım 10 dakika aerobik dayanıklılık çalışması yapan kırmızı siyahlı takımda Gençlerbirliği maçında forma giyen futbolcular çalışmayı tamamladı.

Bu maçta forma giymeyen futbolcular ise daha sonra 15 dakika dar alanda oyun formatında maç yaparak çalışmayı tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım Keçiörengücü maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.