Ahlatcı Çorum FK tarafından Asbaşkanlık ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine atama yapıldı.

Yaf Group Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Yusuf Kanıcı Asbaşkan olurken, Esenyel Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Selçuk Esenyel ise Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin önde gelen iş insanlarından, Yaf Group Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Sayın Yusuf Kanıcı, Ahlatçı Çorum Futbol Kulübümüzün başarıları doğrultusunda Asbaşkanlık görevine gelmiştir" denildi.

Ülkemizin önde gelen iş insanlarından, Esenyel Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Sayın Selçuk Esenyel, Ahlatçı Çorum Futbol Kulübümüzün başarıları doğrultusunda Hukuki işlerden sorumlu Başkan yardımcısı olarak göreve gelmiştir

Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur."