Arca Çorum FK, Ali Akman'ın Keçiörengücü'ne transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Ali Akman’ın transferi konusunda E. G. İ. Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Ali Akman’a bugüne kadar kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi

Geçen sezonun ikinci yarısında Belçika ekibinden büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılamayan Akman, Keçiörengücü'nde ter dökecek.