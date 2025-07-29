Alaca’da ​ Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu(TULİP) projesi kapsamında 13 çiftçiye yem karma makinesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teknik personeller, Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve üreticilerin katılımıyla gerçekleşen törende 13 çiftçiye %70 hibe destekli yem karma makinesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, üreticilerin verimliliğini artırmak ve modern tarım ekipmanlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen bu proje ile tarımda sürdürülebilirliğe bir adım daha attıkları belirtildi.