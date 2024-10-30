Ahlatcı Çorum FK, cumartesi günü Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım öğlen sahada akşam ise fitnes salonunda yaptığı iki antrenmanla fiziksel ve taktiksel çalışmaya ağırlık verdi.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yaptığı çalışmaya sakatlıkları devam eden Kadir Seven, Atakan Cangöz, Burak Süleyman, Mehmet Dingil ile Ferhat Yazgan katılmadı. Bu futbolculardan Ferhat Yazgan ve Mehmet Dingil’in hafta sonu Keçiörengücü maçında forma giymesi bekleniyor.

Çorum FK öğlen saat 12’de tesis sahasında yaptığı antrenman ısınma hareketleri ile başladı ardından dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Teknik Heyet bu çalışma sırasında futbolculardan basit top kaybı yapmamaları konusunda uyardı ve bu çalışma oyun formatında neşe içinde tamamlandı.

Kırmızı Siyahlı takımda galibiyetin verdiği moralle futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.

Kırmızı siyahlı takım akşam ise iki grup halinde tesis fitnes salonunda fiziksel dayanıklılık ve kuvvetlenmeye yönelik özel bir programda çalıştılar.

Çorum FK bugün yapacağı taktik çalışma ile Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.