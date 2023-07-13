HALİL ÖZTÜRK

Kırmızı Siyahlı takım kamuoyunda daha önce ismi geçen isimler forvet arkası Enes Köç, kanat oyuncusu Geraldo, sol bek Caner Cavlun ve kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile resmi imzayı attı ve dört futbolcu yeni takımları ile ilk antrenmana çıktılar.

Caner Cavlan

1992 Hollanda doğumlu Caner Cavlun Hollanda da başladığı futbol hayatında Türkiye’ye ilk kez 2016-17 sezonunda Şanlı Urfaspor ile geldi ve ardından sonraki sezon Heerenveen’e döndü bir sonraki sezon Boluspor’a transfer olarak yeniden Türkiye’ye dönen Cavlun Austria Wien ve FC. Emmen takımlarında oynadıktan sonra geçen sezon Bandırmaspor ile yeniden Türkiye’ye döndü. Cavlun Türkiye’de Kupa’da 7 ve TFF 1. ligde ise seksen maça çıktı. Cavlan geçen sezon Bandırmaspor’da 23 maça çıktı. Türkiye’de üç takımda attığı gol sayısı ise beş.

Ahmet İlhan Özek

1988 Aydın doğumlu Ahmet İlhan Özem Aydınspor alt yapısında başladıktan sonra Bozüyükspor’da ilk profesyonel imzayı atı ardından Manisaspor, Karabükspor, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Giresunspor ve son iki sezonunda Altınordu formasını giydi. U 21 liginde 1, Türkiye Kupası’n da 34, 2. ligde 61, 1. ligde 140, Süper Lig’de 177 milli takımda özel turnuvalar ve maçlarda ise 8 olmak üzere toplam 331 maça çıktı ve bu maçlarda 85 gole imza attı.

Enes Küç

1996 Almanya Berlin doğumlu forvet arkası oynayan futbolcu Almanya’da Boçhum U 19, Hamburg, Berliner AK ve son olarakta geçen sezon Viktoria Berlin takımlarında forma giydi. 249 maç oynayan Küç 52 gol attı.

Geraldo

1991 Brezilya doğumlu ve tam ismi Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu olan Türkiye’de Geraldo olarak tanınan kanat oyuncusu Türkiye’ye 2020-21 sezonunda El Ahly takımından Ankaragücü’ne geldi. bu sezon başında ise Ümraniyespor ile anlaşan Gerolda Türkiye’de Türkiye Kupasında 5, 1. ligde 27 ve Süper Lig’de 45 maça çıktı ve toplam gol sayısı iki.