Ahlatcı Çorum FK'da tesislerdeki antrenman sahasına geçtiğimiz günlerde kanserden hayatını kaybeden Mümin Talip Pazarlı'nın adı verildi.

Kırmızı siyahlı forma altında 2018-19 yılında şampiyon olarak 2. lige yükseldiği sezonda Çorum FK formasını giyen Mümin Talip Pazarlı yakalandığı hastalıktan kısa sürede kurtulamamış ve vefat etmişti.

Eski oyuncusunu unutmayan ve vefa örneği gösteren kırmızı siyahlı kulüp antrenman sahasının adını Mümin Talip Pazarı Antrenman Sahası olarak değiştirdi.

Konu ile ilgili kulüten yapılan açıklama; Kulübümüzde şampiyonluk yaşayan, saha içi ve saha dışı örnek kişiliği ile herkesin gönlünde taht kuran eski profesyonel futbolcumuz Mümin Talip Pazarlı'nın anısının sonsuza kadar sahada kalması için tesisimizde bulunan 2. antrenman sahasına ismi verilmiştir." denildi