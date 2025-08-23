Arca Çorum FK'nın genç yeteneği Hasan Ege Akdoğan U18 Milli Takımı'nın 2-8 Eylül tarihleri arasında Çekya'da katılacağı Vaclav Jezek Turnuvası aday kadrosunda yer aldı.

U18 Milli Takımının 2-8 Eylül tarihleri arasında Çekya'da katılacağı Vaclav Jezek Turnuvası aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

U18 Milli Takımı, Vaclav Jezek Turnuvası'nda İsviçre, Meksika ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, 2 Eylül Salı günü Çekya'ya gitmek üzere İstanbul'dan hareket edecek.

Millilerin Vaclav Jezek Turnuvası aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:



Kaleciler: Emir Dadük (Atakaş Hatayspor), Berk Deniz Çukurcu (Gençlerbirliği), Batuhan Eroğlu (Antalyaspor)

Defans: Vatan Oğuz Özcan (Norwich City FC), Emir Bora Çoban (Çaykur Rizespor), Ege İzmirli (Antalyaspor), Hasan Turan (Galatasaray), Berke Yıkılmaz (Göztepe), Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray), Can Bartu Çığır (Fenerbahçe), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş), Boran Eligüzel (Fenerbahçe)

Orta Saha: Mustafa Serhan Kök (Fenerbahçe), Enes Çalışkan (Bursaspor), Mohammed Sadki (Fortuna Düsseldorf), Hasan Talha Ayyıldız (AFC Ajax), Muhammed Talha Akyüz (Samsunspor), Ali Pağda (Beşiktaş), Furkan Koçak (Galatasaray), Yusuf Can Karademir (Corendon Alanyaspor), Ali Osman Kalın (Gaziantep FK)

Forvet: Mümin Barış Nazlı (Sivasspor), Osman Kahraman (Manisa FK), Hasan Ege Akdoğan (Çorum FK)

Teknik Direktör: Aziz Gökhan Geylani