Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret eden AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül Çorum FK hakkında açıklamalarda bulundu.

Çorum FK’nın daha önceden Çorum Belediyespor olduğunu hatırlatan AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Zeki Gül takımın hakkını kimseye yedirmeyeceklerini dile getirdi.

Gül “Amatörden alarak profesyonele taşıdığım Çorum FK ile ilgili elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Futbolsever camiamız şunu çok iyi bilsin ki kim ne açıklama yaparsa yapsın. Bizler Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de güçlü olan bir ekibiz. Çorum FK’nın hakkını hiç kimseye, hiçbir takıma yedirmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Kendi sporcularımızı kendi camiamızı korumak adına ne gerekiyorsa yaparız. Yapacak gücümüzün de olduğunun bilinmesini isterim”dedi.