HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın tarihindeki ilk yabancı transferi Gabon’dan David Patrick Sambissa olacak.

Kırmızı Siyahlı takımın yeni sezon transfer görüşmelerini sürdüren Çorum FK CEO’su Abdulhamit Yıldız sol kanat oyuncusu 27 yaşındaki David Patrick Sambissa ile büyük oranda anlaştı.

2013 yılında Fransa Lig 2’de FC Girondis takımıhda futbola başlayan David Patrick Sambissa Fransa U 17 Yaş altı milli takımında da forma giydi. Bu takımda 2016 yılına kadar oynayan Sambissa 2017-18 sezonunda Lig 3 takımı US Lege Cap’a transfer oldu.

2018-19 sezonunda Keukan Kampionen Divisie takımına transfer olan bu takımda 87 maça çıkan Sambissa biten sezonda SC Cambuur takımında forma giydi.

Sol ön ve savunma ile sağ kanatta ta forma giyen David Patrcm toplam 166 maça çıktı 19 gol attı ve 11 sarı kart kordu.

Sambissa ile büyük oranda anlaşma sağlandığı bu hafta içinde resmi imzanın atılmasının ardından Çorum’a gelerek takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.