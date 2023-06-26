HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın sezon başı kamp programı açıklandı.

Kırmızı Siyahlılar yeni sezona birisi Çorum’da ikisi Bolu’da olmak üzere üç etaplı kampla hazırlanacaklar.

30 TEMMUZ'A KADAR BOLU'DA ÇALIŞACAKLAR

Kulüp'ten yapılan açıklamaya göre kırmızı siyahlı takım yeni sezon hazırlıkları için 2 Temmuz Pazar günü Çorum’da toplanacak. İlk etap çalışmasını 2-10 Temmuz tarihileri arası Çorum'da yapacak olan Çorum FK, ikinci ve üçüncü etap çalışmalarını ise Bolu'da gerçekleştirecek.

Hazılık kampının 30 Temmuz'da sona ereceği belirtilirken, hazırlık maçı programının önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı açıklandı.

GİDECEK VE KALACAKLAR BELLİ OLACAK

Bu arada takımda kalacak ve gideceklerin de 1 hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Başkan Oğuzhan Yalçın'ın transfer görüşmeleri sürüyor.