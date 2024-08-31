Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası statüsünü ve maç takvimini açıkladı.

Ahlatcı Çorum FK kupaya 5. turda katılacak ve bir rakibini elemesi halinde gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak.

1. turda 3. ligden ve Amatör Ligden toplam 32 takım mücadele edecek ve kazanan 16 takım ikinci tura yükselecek.

Bu turda ilk turu geçen 16 takım ile birlikte 2. ligden 18, 3. ligden 30 olmak üzere toplam 64 takım kura ile eşleşecek ve tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlar sonunda üçüncü tura yükselen 32 takım belli olacak.

3. Eleme turuna Süper Ligden dört, 1. ligden 7, 2. ligden 27 ve ikinci turu geçen 32 takım ile birlikte toplam 70 takım mücadele edecek ve kazanan 35 takım dördüncü tura yükselecek.

Bu turda geçen 35 takım ile birlikte Süper Lig’den 5, 1. ligden 9, 2. ligden 9 takım olmak üzere 58 takımın mücadelesi sonunda 29 takım beşinci tura yükselecek.

Bu turda önceki turu geçen 29 takım ile birlikte Süper Ligden 5 takım 1. ligden ise geçen sezon play-off oynayan Çorum FK, Boluspor, Kocaelispor ve Sakaryaspor takımları ile 38 takım kura ile eşleşecek ve bu eşleşme sonunda turu geçecek 19 takım Türkiye Kupası gruplarına kalacak

Bu 19 takımı ilave olarak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir ile Trabzonspor takımlarının katılımı ile son eleme maçları oynanacak. Bu maçlar sonunda kazanan 24 takım gruplarda mücadele edecek.

Turnuvada ilk tur maçları 10-12 Eylül, 2. eleme turu 8-10 Ekim, 3. tur 20-31 Ekim, 4. tur 3-5 Aralık’ta oynanacak.

Çorum FK’nın katılacağı 5 tur maçları ise 17-19 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Bu tur sonunda gruplarda ilk maçmar 7-9 ocak, 2. maçlar 4-6 Şubat 3. maçlar 25-27 Şubat’ta oynanacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği çeyrek final maçları 1-3 Nisan yarı final maçları 22-24 Nisan final maçı ise 14 Mayıs’ta oynanacak.

Tüm maçlar tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.