Süper Lig'de Çorum FK'nın ilk haftadaki rakibi Galatasaray, hazırlık maçında İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray Süper Lig hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdürüyor.

14 Ağustos Cuma günü Çorum FK ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar hazırlık maçında İtalya ekibi Venezia ile karşı karşıya geldi.

Maçta İtalya ekibi, 71. dakikada John Yeboah'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Süper Lig'in tozunu attırıyorlardı! Ligden çekildiler
Süper Lig'in tozunu attırıyorlardı! Ligden çekildiler
İçeriği Görüntüle

75. dakikada Lion Lauberbach'ın penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkaran Venezia, yine bu oyuncunun 90+2. dakikada fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Muhabir: Çorum Hakimiyet