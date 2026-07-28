Süper Lig'de Çorum FK'nın ilk haftadaki rakibi Galatasaray, hazırlık maçında İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.
Galatasaray Süper Lig hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdürüyor.
14 Ağustos Cuma günü Çorum FK ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar hazırlık maçında İtalya ekibi Venezia ile karşı karşıya geldi.
Maçta İtalya ekibi, 71. dakikada John Yeboah'ın golüyle 1-0 öne geçti.
75. dakikada Lion Lauberbach'ın penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkaran Venezia, yine bu oyuncunun 90+2. dakikada fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet