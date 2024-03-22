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Şubat ve Mart ayı maaşlarını alamayan futbolcuların ödeme yapılmaması halinde milli maç arasında verilen izinden sonra Urfa'ya dönmeyecekleri ileri sürülüyor.

Oyuncuların kendi aralarında karar aldığı Kulüp Başkanına yakın isimlerden Mustafa Dodanlı tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

Dodanlı, ''Takım Giresun'da görevini yaptı. 3 gün izinli olacak, Çarşamba günü Urfa'da toplanıp Sakarya maçı hazırlıklarına başlayacaklar. Lakin oyuncular, Şubat ve Mart ayı maaşlarımız ödenmezse Urfa'ya gelmiyoruz. Yani söz şehrin mülki amirlerinde.'' ifadelerini paylaştı.

Eski borçların ödenmesinden dolayı puan cezası yemediklerine dikkat çeken Dodanlı, ‘Gelen gelirden 25 milyon TL eski borç ödendi. Şubat maaşları deplasman galibiyet primleri Mart ayı maaşları içerde. Bu takımın kalıcı geliri yok. Mülki amirler telefonlara cevap vermiyor. Sırtlarını Urfaspor›a dönmüşler’ dedi.