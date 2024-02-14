Ahlatcı Çorum FK pazar günü Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takım öğlen saatlerinde sahada taktik ve çabukluk akşam ise fitnes salonunda kuvvet antrenmanı yaptılar.

Kırmızı siyahlı takım saat 12’de tesis sahasında Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmasına sakatlığı bulunan Atakan Cangöz ile ağrısı olan Zargo Toure ve uçağı rötar yaptığı için yurt dışından dönemeyeh Thomas dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ile devam etti.

Bu çalışmanın ardından üç takım oluşturan teknik heyet yarı sahadan daha küçük bir alanda turnuva şeklinde maç yaptırdı.

Gol yiyen takımın çıktığı maçta diğer takım düz koşu yapmaya devam etti.

İddialı turnuva şeklinde geçen bu turnuvada ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.

Ahlatcı Çorum FK günün ikinci çalışmasını ise akşam saat 17’de tesis fitnes salonunda yaptı.

Salonda bulunan aletlerde kuvvet ve çabukluk hareketleri yaptıran teknik heyet takımı iki gruba ayırarak daha rahat ortamda çalışma imkanı sağladı.

Kırmızı siyahlı takım bugün yapacağı taktik çalışma ile Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.