HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK yeni sezon kadrosu için transfer çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor.

Başkan Oğuzhan Yalçın ile Kulüp Ceo'su Abdulhamit Yıldız ve Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu tarafından yürütülen transfer çalışmalarında sona gelindiği öğrenildi.

Özellikle forvet, stoper ve kanat transferine öncelik veren Çorum FK yönetimi ilk yabancı transferinde stoper mevki için Zargo Toure ve forvet için Den Haag formayı giyen Thomas Jacco Verheydt ile büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtildi.

1992 Hollanda doğumlu 192 cm boyundaki tecrübeli futbolcu Den Hang forması ile geçen sezon 43 maçta 37 gol bu sezon ise 36 maçta 15 gol atmayı başardı.

Çorum FK’nın stoper bölgesi transferinde ise Fransa 2. liginde mücadele eden Dijon forması giyen 34 yaşındaki Senagalli futbolcu Zargo Toure ile görüşmelerini sürdürüyor.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi, İki tecrübeli futbolcunun bu hafta içinde resmi imzayı atarak takımla çalışmalara başlamaları bekleniyor.