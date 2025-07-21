Arca Çorum FK'nın Kayserispor'dan yeni transferi Attamah, transferde Çorum'u tercih etmesinin yegane sebebini şampiyonluk olarak açıkladı. Bolu kampının 2. hazırlık maçı olan Turan Tuvaz karşılaşması öncesi Çorum basınına konuşan tecrübeli futbolcu, takıma katkı sağlayacağına inandığı her mevkide oynayabileceğini ifade etti.

Bolu kampının ilk gününden itibaren çalışmalara katıldığı dile getiren Attamah, " Bu sezon Arca Çorum FK'yı tercih etmemdeki tek neden hedefin şampiyonluk olması. 30 Haziran'dan bu yana takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Ben de ilk günden beri kampa dahilim. Benim için hangi mevkide oynadığımın bir önemi yok. Önemli olan takıma vereceğim katkı. Bu sadece benim için geçerli değil. Tüm takım arkadaşlarım için geçerli. Zaten herkes de benim gibi düşüyor. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve diğer tüm personelimiz aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. İnşallah sezon sonu gülen taraf biz oluruz. Çünkü buna tüm ekip olarak inanıyoruz." şeklinde konuştu.