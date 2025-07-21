Dünyanın önde gelen tahıl, yem ve makarna proses teknolojileri şirketlerinden biri olan Alapala’nın, yeni nesil vals modeli “New Similago II” Alman Federal Hükümeti'nin en prestijli inovasyon ödülüne layık görüldü.

Küresel gıda proses teknolojileri liderlerinden biri olan Alapala, New Similago II vals modeliyle German Innovation Award 2025 ödülünü kazandı. German Design Council tarafından verilen bu seçkin ödül, "endüstriyel alanda sürdürülebilir ilerleme sağlayan çığır açıcı tasarımlar" kriteriyle dünyanın en saygın inovasyon ödüllerinden biri olma özelliğine sahip.

SINIRLARI AŞAN İŞ BİRLİĞİ: ALAPALA-ITALDESİGN

New Similago II, Alapala'nın 70 yılın üzerindeki mühendislik tecrübesi ile Audi Group bünyesindeki efsanevi tasarım stüdyosu Italdesign'ın endüstriyel tasarım vizyonunun sinerjisinden doğdu. 1968 yılından bu yana özellikle otomobil dünyasında ikon haline gelmiş modellerde imzası olan Italdesign ve Alapala iş birliğiyle tasarlanan bu vals aynı zamanda sunduğu kullanıcı dostu arayüzüyle kullanım kolaylığı sağlıyor. Tahıl proses sektöründe sıra dışı tasarımıyla ses getiren bu model aynı zamanda enerji verimliliğiyle birlikte yüksek performans sunuyor.

NEW SİMİLAGO II’NİN ÖNE ÇIKAN YENİLİKÇİ ÖZELLİKLERİ

%15 Enerji Tasarrufu: Aerodinamik termal yönetim sistemi ve optimize edilmiş tork iletimi, Akıllı Proses Kontrolü: Gerçek zamanlı üretim analitiği sunan 7" dokunmatik HMI arayüzü, Hızlı Dönüşüm: EZ Roll Pack Change Sistemi ile 20 dakikada vals paketi değişimi, Hijyenik Mükemmellik: FDA onaylı polikarbonat paneller ve tam paslanmaz çelik yapı, Sismik Kararlılık: Yüksek karbonlu çelik gövde ile titreşim absorbsiyonu.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

Ödül jürisi, Yeni Similago II'yi "gıda endüstrisinin hijyen gerekliliklerini IoT entegrasyonuyla birleştiren örnek mühendislik" ve "un kalitesinde precision finish (kesin yüzey işleme) standardı" nedeniyle öne çıkardı.

ULUSLARARASI TANINIRLIK VE GELECEK

New Similago II, RedDot, Good Design ve Grapas ödüllerinin ardından German Innovation Award ile global pazarda tasarım ve mühendislik konusunda tescilli bir referans haline geldi. Seri üretiminde 3.000 adedi geride bırakan vals, şu ana kadar 70’den fazla ülkeye ihraç edildi.

Alapala Holding CEO’su Görkem Alapala da yaptığı açıklamada, "Bu ödül, Ar-Ge ekibimizin sınır tanımayan inovasyon kabiliyetinin bir göstergesi. New Similago II, dijital dönüşüm ile sürdürülebilirliği buluşturan bir endüstri 4.0 manifestosu niteliği taşıyor. Bu modelimizde ton başına %15 enerji tasarrufu sunabilirken ve sıfır kontaminasyon riski taahhüt ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)