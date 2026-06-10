Arca Çorum FK’nın Kocaelispor’dan transfer ettiği Smolcic ile ilgili Kocaeli meslektaşımız Hakan Yağcıoğlu yaptığı yorumda futbolcu ile ilgili eleştirilerde bulunmuş. Bunlara saygı duymakla birlikte Çorumspor Yönetimi ile devam eden dostluğa gölge düştüğü yolundaki talihsiz yazısını kabul etmek mümkün değil.

Kiralık oynayan futbolcu yeni sezon için Kocaelispor ile görüşüyor anlaşamıyor e menajerleri aracılığı ile Çorum FK’ya öneriliyor. Pazarlık sonunda anlaşma sağlanıyor. Burada Çorumspor yönetiminin suçu ne bunun iki kulüp kardeşliğine neden gölge düşürsün. Ahmet Sağat’ta Çorum FK’dan Kocaelispor’a transfer oldu gölge düştü mü? Kardeşlik dostluk bir futbolcu transferi ile bitecek bir şey değildir.

(HALİL ÖZTÜRK)

Hakan Yağcıoğlu’nun söz konusu yazısı:

Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz’

Selçuk İnan ile kalan yıldız olur:

Smolcic senin yaptığını Çorumlu yapmaz

Futbol asla sadece para değildir. Renktir, kulüptür, taraftardır, aidiyet hissi yani sevgidir…

Yani insani değerler taşır… Çünkü futbolcu insandır…

Smolcic olayında Türk menacer ortalığı kızıştırmak isterken, olan Hırvat genç futbolcuya olmuştur.

İstanbul’un burnunun dibinde yaşamak başka şey, uzakta başka şeydir.

Hırvat oyuncu artık koskoca bir adam oldu. Tabii ki kendisi için en iyi kararı vermiştir.

Parayı tercih etmiştir… Çorumspor’un gelecek sezon ne olacağı belirsizdir. Süper Lig tecrübesi hiç yoktur.

Kocaelispor 16 yıl sonra döndüğü liglerde yıllarca fırtınalar estirmiş, iki kez de kupayı kazanmış bir kulüptür.

Bu sezonda İstanbul kulüplerinin korkulu rüyası olmuştur.

Süper ligde olsa da olmasa da bu kent Süper Lig havası yaşar.

Smolcic iyi bir futbolcu. Bunu herkes kabulleniyor. Ama yanlış karar vermiştir ve zaman bunu gösterecektir.

Çorumspor ise uzun süredir devam eden dostluğa yönetim olarak gölge düşürmüştür. Bu bile Çorum yönetiminin acemiliğini gösterir.

Neyse biz kendimize bakalım…

Giren gider. Kalan sağlar bizimdir… Selçuk İnan ile çalışan kazanır… Bu iki kere iki dört kadar kesin bir gerçektir…

Bizi tercih etmeyen Smolcic’in ise bilinen yerin dibine kadar yolu açık olsun… Kocaelispor’da yıldızlaştığını inşallah unutmaz… Bu vefasızlığı bu kent de unutmaz…

Hakan Yağcıoğlu