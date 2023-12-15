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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Muhsin Dere, seçim çalışmaları kapsamında Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Muhsin Dere, birliğin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından üretilen ve Çorum’un muhtelif bölgelerinde kurulan Hanımeli Yöresel Ürünler Satış Noktalarında satılan ürünleri de yakından inceleyen Dere, Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ve ekibini başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Çorum’un müteşebbis ruhunun bir yansıması olduğuna dikkat çeken Dere, belediye başkanı seçilmesi halinde benzeri çalışmalarına daha fazla destek vereceğini ifade etti.

Belediye Başkan Aday adaylığı süreci ve Çorum için yapmayı planladığı projeleri ile çalışmalar hakkında da bilgiler veren Dere, Çorum’u özellikle de sanayi ve ona entegre olmuş tarımla üreten bir şehir haline getirmek istediklerini kaydetti.

Çorum’un sorunları, halkın beklentileri ile ilgili projelerin hazırlığı içerisinde olduklarını ifade eden Dere, Çorum’un çözülemeyecek bir sorununun olmadığını dile getirdi.