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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Muhsin Dere, seçim çalışmaları kapsamında Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti.

Çorum esnafı hakkında Birlik Başkanı Recep Gür’den bilgiler alan Muhsin Dere, oda başkanlarının taleplerini de dinledi.

Belediye Başkanı seçilmesi halinde yapmayı planladığı bazı projelerinden ve çalışma yönteminden bahseden Muhsin Dere, Çorum’u sanayi üssü yapmak adına önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Planlı çalışma, liyakat, söz verildiği tarihte iş bitirmeyi öncelik olarak gördüğünün anlatan Dere, Çorum’un genel bir fotoğrafını çektiklerini ve neye nerede ihtiyaç varsa onun yapılacağını kaydetti.

Çorum esnafıyla ilgili de bir takım projelerinin olduğunu aktaran Dere, “Esnafın sorunu olduğunda belediyedeki muhatabı belli olacak. Kuracağımız esnaf birimi sizlerden gelen her türlü sorun ve taleple ilgili çalışmalar yapacak” dedi.

Çorum’u sıradan bir şehir gibi yönetmeyeceklerini, büyükşehir vizyonu ve farklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyleyen Dere, kimin neyle ilgili sorunu varsa konuları direk ilgili bakanlıklarla görüşerek çözmenin gayreti içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.

ODA BAŞKANLARINA ZİYARET

Dere, daha sonra ÇESOB’a bağlı odaları da ziyaret etti.

Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmail Çıtak, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Fırıncı ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt, Kalaycı ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Oto Tamirciler Odası Başkan Vekili Alaattin Yalçın, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Terziler Odası Başkanı Lütfü Barut, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretti, Yorgancılar ve Çeyizciler Odası başkanı Erdoğan Çerikci’yi ziyaret eden Dere, esnaf ve sanatkarın kalkınmasını, büyümesini ve her alanda refahını en önemli konulardan biri olarak kabul ettiklerini vurguladı.