HURŞİT BOZKURT

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, seçim çalışmaları kapsamında Mecitözü’nü ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatandaşlara hitap eden Kayrıcı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’yi örnek göstererek, “Çorum’a hizmet için gerektiğinde masaya yumduğunu vurmasını da bilirim. Hizmet edenin önünde eğilip elini öpmesini de bilirim” dedi.

MHP Adayı Vahit Kayrıcı, İl Başkanı Agah Karapıçak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Mecitözü’ne gitti.

İlçe teşkilatı tarafından karşılanan Kayrıcı, hem esnafı ziyaret etti hem de vatandaşlarla sohbet etti.

10 KÖYE ZİYARET

Kayrıcı, daha sonra Kışlaşık, İbek, Doğa, Emirbağ, Çayköy, Söğütönü, Sırçalı, Kargı, Çitli ve Tanrıvermiş köylerini ziyaret ederek köy halkıyla bir araya geldi.

Ziyaretleri sırasında vatandaşlara seslenen Vahit Kayrıcı, 14 Mayıs seçimlerinin öneminden bahsetti.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyen Kayrıcı, ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında da değerlendirme yaptı.

‘MECLİSE GİRERSEM ÇORUM MAKUS TALİHİNİ YENECEK’

Çorum’un uzun yıllardan beri hak ettiği hizmetleri alamadığına dikkat çeken Kayrıcı, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve kendisinin de milletvekili olarak meclise gitmesi halinde Çorum’un makus talihini yeneceğini vurguladı.

‘HAK ETTİĞİMİZ HİZMETLERİ ALMANIN SÖZÜNÜ VERİYORUM’

Geçmişte de milletvekilliği yaptığını hatırlatan Kayrıcı, “O zaman daha geçtim. Şimdi ise hem yaşça, hem de siyasi anlamda daha tecrübeliyim. Sizlere Çorum’un hak ettiği hizmetleri alması için çalışacağımın sözünü veriyorum. Çorum’a hizmet için gerektiğinde masaya yumduğunu vurmasını da bilirim. Hizmet edenin önünde eğilip elini öpmesini de bilirim. Örneğin Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu’ya 2 önemli yatırımı kazandırdı. Kendisinden Allah razı olsun. Keşke Muhsin Dere gibi bürokratların sayısı daha da fazla olsa. Biz de kendisi ile yeni dönemde Çorum için birlikte çalışacağız. İnşallah memleketimize daha faydalı hizmetler yapacağız” diye konuştu.

Kayrıcı, vatandaşlardan sandığa gittiklerinde ellerini vicdanlarına koyarak, Türkiye için çalışan, projeler üreten Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP milletvekili adaylarına oy vermelerini istedi.