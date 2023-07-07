FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Beyarmudu Belediyesi ile kardeş şehir olacak.

Her iki belediyenin kardeş olması ile ilgili gündem maddesi Çorum Belediye Meclisi’nin dün yapılan Temmuz ayı toplantısında görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddesi hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Meclisimiz birkaç şehirle kardeş şehir ilişkisi kurdu. Bizim dönemimizde ilk kardeş şehrimiz Filistin’in Kalkilya Belediyesi olmuştu. Filistin bizim gönül coğrafyamızın merkezinde bulunan çok önemli bir ülkedir. Ecdadımızda oraya büyük hizmetlerde bulunmuş. İlk barış antlaşmasının yapıldığı toprakların belediyesi olarak barışa ihtiyaç olan Filistin’in Kalkilya şehri ile kardeş şehir olduk. İkinci olarak da bu meclis daha savaş devam ederken Azerbaycan’ın Fuzuli şehri ile kardeş şehir olma kararını vermişti. Üçüncü kardeş şehrimiz ise Kıbrıs’ın Beyarmudu Belediyesi olacak. Burası çok büyük bir nüfusa sahip değil ama tam Rum sınırında. Topraklarının bir kısmı da Rum tarafında kalıyor. Stratejik bir yerde bulunuyor” dedi.

Başkan Aşgın’ın yaptığı değerlendirmenin ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.