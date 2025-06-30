Çorum Belediyesi tarafından üretilen 'Çorum Gazozu' sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Belediye tarafından yapılan paylaşımda, “Çorum simidi ve leblebisine bir de gazoz yakışır dedik… Çorum Gazozu’nu yaptık. Yılların lezzeti, yeni bir tatla tamamlandı. Serinletici, nostaljik ve Çorum’a özel. Çorum Gazozu’nu sosyal tesislerimizde bulabilirsiniz” denildi.

'GERÇEK LEZZET İÇİN NİĞDE GAZOZU'

Niğde Belediyesi Çorum Belediyesi’nin ‘Çorum Gazozu’ paylaşımına sosyal medyadan cevap vererek; ‘Hevesiniz bittiğinde söyleyin de gerçek lezzet için Niğde Gazozu gönderelim' şeklinde paylaşım yaptı.

ÇORUM BELEDİYESİN'DEN NİĞDE BELEDİYESİ'NE YANIT

Çorum Belediyesi de Niğde Belediyesi'nin yanıtına; ‘Geçici değil, efsane olmaya geldik. Yeni efsane ‘Çorum Gazozu’ şeklinde cevap verdi.

Çorum Belediyesi ile Niğde Belediyesi arasındaki gazoz savaşının sürmesi bekleniyor.