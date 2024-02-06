Çorum'da son 15 günde yaşanan hırsızlık olayları pes dedirtti.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Çorum'da 21 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yaşanan hırsızlıkları olaylarını paylaşarak, hırsızların ekiplerin titiz çalışması sonucu adli makamlara teslim edildiği ve hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı açıklandı.

Çorum'da son 15 günde yaşanan hırsızlık olaylarında hırsızların çaldıkları eşyalar ise 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Gülabibey Mahallesi'nde bir eve giren hırsızlar, bidon turşu ve 1 adet boş turşu bidonu çalarken, yine aynı hırsızlar 15 gün içerisinde

Mimarsinan Mahallesi'nde bir evin kömürlüğünden 5 adet eski musluk ve 1 adet battaniye, Gülabibey Mahallesi'ndeki bir evden 2 adet bakır kazan, Ulukavak Mahallesi'ndeki bir evden semaver, bağ kazanı, bağ tavası, ispirel, pense, vazo ve keser, Yavruturna Mahallesi'ndeki bir evden barkı banyo kazanı, bakır yemek kazanı, şofben, bakır tabak çaldı.