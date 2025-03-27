Çorum'un İskilip ilçesinde Japonya Büyükelçiliği ile yaşlı ve engelli bireyler için taşıma aracı projesi imzalandı.

İskilip Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve onaylanan "İskilip'te Yaşlı ve Engelli Bireyler İçin Taşıma Aracı Temini Projesi", Japonya Büyükelçiliği ile yapılan imza töreniyle resmiyet kazandı. Proje kapsamında, ilçede yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel bir taşıma aracı temin edilecek.

Ankara'da Japonya Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen imza törenine İskilip Kaymakamı Ramazan Polat Kaymakam Adayı Fatih Gürbüz, Proje Koordinatörü Durmuş Aakbulut ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seydi Tabur katıldı.

Kaymakam Ramazan Polat, törende yaptığı konuşmada Japonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tahara Koji’ye, Büyükelçilik çalışanlarına ve projeye emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu destekle İskilip’te yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin hayatının kolaylaşacağını vurguladı.

Proje, sosyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi ve İskilip’te dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.