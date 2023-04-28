Bayat'ın bir köyünde kaçak kazı yapıldığına dair ihbar alan Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye yaptığı operasyonda 5 kişiyi patlayıcı madde düzenekleri ile izinsiz kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Ekipler operasyonda şüpheli şahısların izinsiz kaçak kazıda kullandıkları 1 adet dinamit lokumu şeklinde el yapımı patlayıcı madde, 1 adet elektrikli vinç, 1 adet benzinli su motoru, 5 metre uzunluğunda halat ve 24 adet çeşitli miktarlarda kaçak kazıda kullanılabilecek malzemeler ele geçirdi.

Olay ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.