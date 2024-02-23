Türkiye'nin kanser haritası çıkartıldı. TÜİK verilerine göre Çorum kanser sebebiyle ölümlerin en az olduğu iller arasında yer aldı.

Çorum'da kanser nedeniyle ölenlerin oranı yüzde 10,9 olarak açıklandı.

Kanser, dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok görülen ölümcül hastalıklardan biri fakat Türkiye'nin bazı illerinde kanser sebebiyle ölümler daha fazla görülüyor.

Kanser sebebiyle ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,6 ile Ağrı olurken, ölüm oranı en düşük il yüzde 8,5 ile Siirt oldu. Çorum ise yüzde 10.9 ile kanser sebebiyle ölümde son sıralarda yer aldı.

Sıralama ise şu şekilde;

Kanser ölümlerinin en çok olduğu iller:

1 - AĞRI - %21,8

2 - KARS - %18,8

3- IĞDIR - %18,6

4 - ERZURUM - %18,6

5 - BAYBURT - %18,5

6 - ANKARA - %18,5

7 - VAN - %18,2

8- SAKARYA - %18

9 -TEKİRDAĞ - %17.9

10 - İSTANBUL - %17.8

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En az görüldüğü iller:

1 - SİİRT - %8,5

2 - KİLİS - %10,0

3 - GAZİANTEP - %10,0

4 - ŞANLIURFA - %10,1

5 - HATAY - %10,6

6 - OSMANİYE - %10,8

7 - ÇORUM - %10,9

8 - ŞIRNAK - %11,4

9 - AYDIN - %11,6

10 - YOZGAT - %11,6