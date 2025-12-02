6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye genelinde bütün illerde kentsel dönüşüm projeleri başlatıldı.

Asrın felaketinde 11 il neredeyse tamamen yıkılırken, depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen 300 binin üzerinde konut inşa edildi.

Çorum'da da Kale, Mimar Sinan ve Gülabibey Mahalleleri'nde kentsel dönüşüm içim kollar sıvandı ancak hiçbir somut adım atılamadı.

2021 yılında Kale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 9,5 hektarlık alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Riskli Alan” ilan edilmesine rağmen 5 yılda dönüşüm başlatılamadı.

Önce projeden vazgeçildi, ardından bakanlık değiştiği için yeni proje çizildi. Bu yıl Ankara'dan heyet geldi ve hak sahipleriyle yeniden görüşülecek denilmesine rağmen hiçbir gelişme yaşanmaması, Kale Mahallesi'ndeki hak sahiplerini umutsuzluğa sevk etti.

Son olarak Ekim ayında Belediye Meclisi’nde Kale’deki dönüşüm tekrar gündeme gelmiş Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı Bakanlık’la yürütülen çalışmaların hız kazandığını Ekim ayı içerisinde Kale Mahallesi’nde TOKİ marifetiyle yapılacak dönüşümle ilgili uzlaşı görüşmelerine başlanacağını bildirmişti.

Yine Hasan Paşa Sokaklarda yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için iptal edilirken, geçtiğimiz yıllarda Mimar Sinan'da müteahhitler aracılığıyla yapılacak kentsel dönüşümden vazgeçildi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, Mimar Sinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 31,13 hektar alan “Rezerv Yapı Alanı” olarak ilan edildi.

Etap etap dönüştürülmesi planlanan Mimar Sinan'da etapların belirlenmesi ve projenin ilan süreci halen devam ediyor.

Hem Kale'de hem de Mimar Sinan Mahallesi'nde hak sahipleri kentsel dönüşüm projelerinin akıbeti ile ilgili çıkacak sevindirici gelişmeleri dört gözle bekliyor.