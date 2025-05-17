Vali Ali Çalgan, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mesajına, “Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla her yıl 18 Mayıs, Uluslararası Müzeler Günü olarak kutlanmaktadır” diyerek başlayan Vali Ali Çalgan, “Müzeler, tarihin izlerini taşıyan, sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin sergilendiği, geçmişin bilgeliğini bugüne aktaran değerli mekânlardır. Ülkemiz, binlerce yıllık geçmişiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu zengin tarih, müzelerimizde sergilenen eserler, belgeler, anıtlar ve kalıntılar aracılığıyla bizlere sunulmuştur. Bu eserler, geçmişin düşünüş biçimlerini, inançlarını, yaşam tarzlarını ve kültürel gelişimini anlamamıza olanak sağlar” dedi.

Çorum’un, 8000 yıllık köklü tarihiyle adeta bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu kaydeden Çalgan, “Anadolu’nun ilk devleti ve başkenti olan Hattuşa, Ulu Önder Atatürk’ün emriyle başlatılan ilk Türk kazısı Alacahöyük, tarihi mirasımızın en önemli merkezlerinden biri olan Ortaköy-Şapinuva Kazı Alanı ve sayısız höyük, ören yeri, tümülüs gibi arkeolojik alanlarıyla Çorum, geçmişi bugüne taşıyan bir kültür hazinesidir. Valiliğimiz, bu kadim mirasın korunması, gelecek nesillere aktarılması ve kültürel değerlerimizin yaşatılması için gerekli hassasiyeti göstermektedir. Bu bilinçle tüm Çorumlu hemşehrilerimizi ilimizdeki müzeleri ziyaret etmeye davet ediyorum. Tarih ve kültür mirasımızın korunmasında büyük emek sarf eden müze çalışanları başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın “Müzeler Günü”nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.