Babası Türk, annesi Rus olan genç kadın Liza, 18 saat süren otobüs yolculuğunun ardından Çorum’a gelerek, soğuk havaya rağmen takımını yalnız bırakmadı.

44. deplasman maçı olduğunu açıklayan Liza, altı yıldır Alanya’da yaşadığını ve kulübe büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu dile getirdi. Vücuduna yaptırdığı Alanyaspor dövmesi ise bu tutkunun somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

Genç taraftarın bu zorlu fedakarlığı kulübün de dikkatinden kaçmadı. Alanyaspor Kulübü Başkanının, Liza’ya ulaşarak dönüş yolculuğunu takım kafilesi ile birlikte yapabileceğini söylemesi, Liza’yı çok mutlu etti.

Liza’nın, maç öncesinde İstiklal Marşımızı baştan sona kadar söylemesi de takdirle karşılandı. Geçmişte futbol oynadığını belirten genç kadın, takımını desteklemek için deplasmanlara gitmeye devam edeceğini vurguladı.