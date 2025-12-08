Çorum Belediyesi’nin 2025 yılının son meclis toplantısında aldığı karar ile semt pazarlarında “seç-al” dönemi resmen başlıyor.

Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda gündeme gelen ve Aralık ayında oylamaya sunulan madde, tüm siyasi partiler ve bağımsız üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre, 2026 yılının ilk pazartesi günü kurulacak semt pazarından itibaren vatandaşlar birçok ürünü kendileri seçerek satın alabilecek.

SEÇTİRİLMEYECEK ÜRÜNLER LİSTESİ AÇIKLANDI

Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda bazı ürünlerde seçme uygulaması yapılmayacak. Buna göre semt pazarlarında seçtirilmeyecek ürünler şöyle:

Çilek, şeftali, kayısı, muz, kiraz, vişne, üzüm, kivi, incir, Trabzon hurması, ahududu, erik, kızılcık, kuşburnu, iğde, dut, böğürtlen, avokado, yaban mersini, balık çeşitleri, şarküteri ürünleri, süt ürünleri, kuru bakliyat, kurutulmuş ürünler, baharat ve aktar ürünleri, bamya, enginar, unlu mamuller, mantar çeşitleri, meyve marmelatı, pekmez ve ürünleri, salça, bal, reçel, cezerye, madımak, asma yaprağı, kuruyemiş.

Bu ürünlerin dışındaki tüm ürünlerde “seç-al” uygulaması serbest olacak.

KURALA UYMAYAN ESNAFA TAHSİS İPTALİ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kararın ardından yaptığı açıklamada Çorum semt pazarlarını Türkiye’ye örnek hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yeni düzenlemeye uymayan esnafın ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını vurgulayan Aşgın, “Seç-Al kararına uymayan pazarcı esnafımıza, yönetmeliğin 27-1/D maddesi gereği ‘Satıştan Kaçınmak’ suçundan tahsis iptali uygulayacağız. Bu kararı aldık ve bitti demiyoruz; takip en sıkı şekilde devam edecek. Hem şahsen hem de Zabıta Müdürlüğümüz nezaretinde denetimleri sürdüreceğiz.” dedi.

“ÜLKEDE ÖRNEK PAZARLAR OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Başkan Aşgın, tüm siyasi partilerin karara oy birliği ile destek vermesinin önemine dikkat çekerek, “Bu karar, şehrimizdeki pazarları ülke genelinde örnek gösterilen pazarlar haline getirme irademizin bir göstergesidir. Bağımsız üyemiz, Yeniden Refah Partisi, MHP, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri oybirliği ile bu kararı kabul etmiştir. Arkasında güçlü bir siyasi irade vardır. İşini düzgün yapan esnafımızı başımızın üstünde taşıyacağız, aksini yapanlarla ilgili gereği neyse yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, alınan kararın Çorum halkı ve esnafı için hayırlı olmasını diledi.