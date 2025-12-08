Belediye Meclisinin 2025 yılı son toplantısında 2026 yılında uygulanacak olan ücret tarifesi görüşülerek kabul edildi.

Belediye Meclisinin dün yapılan toplantısında kabul edilen 2026 yılı ücret tarifesine göre toplu ulaşımda şehir için tam akıllı kart kontörü 20,40 TL’den 30 TL’ye, öğrenci akıllı kart kontörü 14 TL’den 18 TL’ye, 1 aylık sınırsız biniş abonmanı ise 640 TL’den 770 TL’ye yükseltildi. Ayrıca OSB hattında 29 TL olan kontör ücreti 45 TL’ye, iki binimlik kullan-at kart 64 TL’den 75 TL’ye, boş kart ücreti ise 140 TL’den 180 TL’ye yükseltildi.

Meskenlerde kullanılan su da ise ücret 0-5 ton arası 6,71 TL’den 9,03 TL’ye, 0-10 ton arası 12,90 TL’den 18,06 TL’ye, 11-20 ton arası 15,52 TL’den 21,73 TL’ye, 21-30 ton arası 17,11 TL’den 27,37 TL’ye, 31-40 ton arası 23,13 TL’den 37 TL’ye 41 ton üzeri ise 17,35 TL’den 20,82 TL’ye yükseltildi.