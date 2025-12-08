İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen narkotik operasyonu sırasında baskın yapılan evden açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren R.A. öldürülürken, Ç.A. ve C.A. ise sağ olarak ele geçirildi.



Olay, Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde sabah 07.30'da meydana geldi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda baskın yapılan bir evin içinden emniyet ekiplerine ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak ağır yaralandı.

Saldırıda ağır yaralanan Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Çıkan çatışmada polis memurunu şehit eden R.A. (35) öldürülürken; saldırganlardan Ç.A. ve C.A. ise sağ olarak yakalandı.

R.A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Samsun Ladikli olan şehit polis memuru Emre Albayrak'ın cenazesinin, düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilmesi bekleniyor.