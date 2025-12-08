Ekonomist Dergisi’nin üç büyük kent dışında Türkiye’deki üretimin nabzını tutan “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında Ahlatcı'nın enerji firması Ahlatcı Doğalgaz, Anadolu'nun en büyük 19'uncu şirketi olarak açıklandı.

Ahlatcı Doğalgaz, 26 milyar 179 milyon TL ciro ve bin 733 çalışanıyla Anadolu'nun en büyük şirketleri arasında yer aldı.

Ahlatcı Holding, sadece enerji sektörüyle değil, 10 farklı sektördeki yatırımlarıyla da Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olarak gösteriliyor.