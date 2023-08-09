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Çorum- Merzifon yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bigilere göre Merzifon Havalimanı yolu kavşağında, Murat Güner idaresindeki 34 DPL 903 plakalı minibüs ile Necmiye Aydın yönetimindeki 05 ACM 578 plakalı otomobil ve Veli Tunç’un kullandığı 05 DY 512 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 05 DY 512 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Niyaz Tunç (66) yaşamını yitirdi. Sürücü Veli Tunç ile araçlardaki Figen Tunç ve Abdulkadir Dinç yaralandı.

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesi sonrası yeniden açıldı.