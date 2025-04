Havaalanı, hızlı tren gibi bir çok yatırımı bölge illere kaptıran Çorum, bu sefer 'Dünyanın Merkezi' ünvanını da kaptırmak üzere.

Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Erdem Yeşer’in sorduğu bir soru, sosyal medyada "Dünyanın merkezi neresi?" tartışmasını yeniden alevlendirdi. Çorum ve Kırşehir arasında tatlı bir rekabet başladı.

Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Erdem Yeşer’in sorduğu bir soru, sosyal medyada "Dünyanın merkezi neresi?" tartışmasını yeniden alevlendirdi. Çorum ve Kırşehir arasında tatlı bir rekabet başladı.

Türkiye’de “dünyanın merkezi” iddiasıyla sıkça anılan iki şehir olan Kırşehir ve Çorum arasında, son günlerde dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Tartışmanın fitilini, Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Erdem Yeşer’in Kayseri’de katıldığı bir programda Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a yönelttiği esprili bir soru ateşledi:

“Dünyanın merkezi Kırşehir diyorlar, siz bu duruma ne diyorsunuz?”

Çorum’dan Cevap Gecikmedi

Bu soruya tebessümle karşılık veren Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından hem eğlenceli hem de iddialı bir yanıt verdi:

“Tüm dünyanın dikkatine, merkez konuşuyor!

Dünya'nın Merkezi Çorum'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar.”

Bu paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi görürken kısa sürede binlerce kez izlendi ve beğeni aldı. Çorumluların yanı sıra Kırşehirlilerden de karşılık gecikmedi.

Kırşehirliler; "Tartışmanın temelinde coğrafi ve kültürel değerler yatıyor. Bilimsel olarak: Çorum, 2003 yılında bir grup bilim insanı tarafından yapılan hesaplamalarda, “dünyanın kara parçaları ağırlık merkezi” olarak gösterilmişti. Bu iddia o dönem NASA kaynaklı olduğu söylense de, bilimsel temeli tam olarak doğrulanamamıştı. Kırşehir ise tam Anadolu’nun kalbinde yer alması, tarihi ve kültürel mirası ile “Gönüllerin merkezi” olarak anılmakta. Ahi Evran, Neşet Ertaş ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi isimlerin yaşadığı bu topraklar, tarihsel olarak Anadolu'nun ruhunu taşıyor." ifadelerini kullandı

2016 yılında dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından Google’ın haritalama servisi Google Haritalar, dünyanın coğrafi merkezini Çorum olarak açıklamıştı.

San Diego, Californiya Gulf Energy ve Environmental System'da görev yapan Fizikçi Andrew J. Wood , yapmış olduğu hesaplamalarda Dünya'nın merkezi olarak belirlediği koordinatları 39°00'K 34° 00'D olarak buluyor. Bu koordinatlar da Ankara'nın 150 km Güney Doğu'sunu yani Kırşehir'i işaret ediyor. Google'da yapılan; ‘Where is the center of the world’ aramalarında ise dünyanın merkezi aramalarında çıkan wikipedia sonuçları Çorum'u işaret ediyor.

Şimdiye kadar yapılan hesaplamalarda teorik olarak dünyanın merkezi olan Çorum, Google Haritalar tarafından dünyanın merkezi olarak işaretlendi. 2003 yılında Holger Isenberg tarafından küresel dijital yüzey modeliyle yapılan yeni bir hesaplamayla ise dünyanın merkezi Çorum olarak açıklanmıştı. Daha önceden bu merkezin Mısır piramitlerinin yer aldığı bölge olduğu yönünde bazı teoriler de vardı.