Vali Ali Çalgan, Safi Çorum Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek şeker üretim sürecinin tüm aşamalarını yerinde inceledi.

YETKİLİLERDEN KAPSAMLI BİLGİLENDİRME

Gerçekleştirilen ziyarette, Sayın Vali’ye Safi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Safi, Fabrika Müdürü Ali Yetkin ve ekibi eşlik etti. Ziyaret kapsamında fabrikanın üretim süreçleri, işleyişi ve uygulanan kalite standartları hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Fabrikanın üretim süreçleri, işleyişi ve uygulanan kalite standartları hakkında yetkililer tarafından kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALDI

Üretimin her aşamasını yakından inceleyen Çorum Valisi Ali Çalgan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

NAZİK ZİYARETE TEŞEKKÜR

Safi Çorum Şeker Fabrikası yetkilileri, nazik ziyaretleri ve üretim faaliyetlerine gösterdiği ilgi dolayısıyla Vali Ali Çalgan’a teşekkür etti.