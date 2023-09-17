Tahmini Okuma Süresi: dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şubesi, iş geliştirme toplantısı gerçekleştirdi.

‘Şubeler tanışıyor ticaret kolaylaşıyor’ adıyla Altınkaya Arena’da yapılan toplantının konuğu MÜSİAD Tokat Şubesi yönetim kurulu ve sektör kurulu üyeleri oldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk,

Çorum olarak yatırım yapmak, yeni işbirlikleri kurmak ve sektörler arası bağlantıları güçlendirmekte büyük bir heyecan duyduklarını ifade ederek, “Burada birlikte başarabileceğimiz birçok şey var ve bu potansiyeli harekete geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Değerli MÜSİAD Tokat Şube Başkanı İhsan Misafir ve değerli iş adamlarımız, hepinizi en içten dileklerimle karşılamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün burada, iş dünyasının bir araya gelerek karşılıklı işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek için eşsiz bir fırsat olduğuna inanıyorum. Çorum, tarih boyunca zengin kültürü, tüccar geleneği ve yenilikçi ruhuyla öne çıkmış bir şehir olmuştur. Bu coğrafi konumumuzun ve potansiyelimizin farkındayız ve işbirliğiyle elde edeceğimiz sonuçları hayal edebiliyoruz. Bugün burada bulunan her biriniz, kendi sektörlerinizde lider konumda olan başarılı iş adamları ve girişimciler olarak biliniyorsunuz. Sizler, ekonomik kalkınmanın itici gücü ve ülkemizin geleceğine şekil veren önemli aktörlersiniz. Bugün, iş görüşmeleri ve kaynaşma programı aracılığıyla, birbirimizi daha yakından tanıma ve işbirliği potansiyelimize odaklanma fırsatı yakalayacağız. Bu etkinlik, sadece kişisel bağlarımızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunacak somut projelerin temellerini atacak. İş dünyasında başarılı olmak, elbette kişisel çabalarımızı gerektirir. Ancak gerçek başarı, ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaktan geçer. İşte bu nedenle, bugün burada bir araya geldik. Güçlü bir ağ oluşturmak ve işbirliği yapmak, hem şirketlerimiz hem de ülkemiz için büyük bir değer yaratmanın anahtarıdır” dedi.

Konuşmanın ardından MÜSİAD Tokat ve MÜSİAD Çorum üyeleri B2B iş görüşmeleri yaparak istişarelerde bulundular.

Toplantı sonrasında ise MÜSİAD Çorum Şubesi üyeleri, Tez Oluklu Mukavva, Makenas, Akyol Deri, Saga Fresh ve Golonya fabrikaları ziyaret edilerek faaliyetleri hakkında bilgi alındı.

MÜSİAD Tokat Şube Başkanı İhsan Misafir ayrıca, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk’ü de ziyaret etti.

Öztürk, ziyarette yaptığı değerlendirmede, iş geliştirme toplantılarının MÜSİAD Şubesi bulunan diğer şehirlerin de katılımıyla daha geniş kapsamlı olarak yapılacağını ifade ederek, üyeler arasındaki iş ve ticaret potansiyelinin artış kaydedeceğini ve böylece ekonomiye katma değer sağlayacağını belirtti.