Türkiye’nin en zengin şehirleri listesi açıklandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yaptığı ‘en yüksek mevduata sahip şehirler’ listesine göre, Çorum Türkiye'de en yüksek mevduata sahip 38.il oldu.

Çorum, 42 milyar 42 milyon 694 bin liralık mevduatı ile bölgede ikinci sırada yer aldı.

Bölgede Samsun 111 milyar 459 milyon 446 bin TL ile mevduatı en yüksek iller sıralamasında 19.sırada yer alırken, Yozgat 29 milyar 675 milyon 610 bin TL mevduatı ile 47.sırada, Tokat 28 milyar 821 milyon 811 bin TL mevduatı ile 49.sırada, Amasya ise 20 milyar 36 milyon 56 bin TL mevduatı ile 60.sırada kendine yer buldu.

‘EN ZENGİN ŞEHİRLER’ LİSTESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından mevduat hesaplarına ilişkin yayımlanan son veriye göre ilk üçte, üç büyük kent bulunuyor. Listenin en başında, en fazla mevduata sahip şehir olarak İstanbul yer bulurken; ikinci sırada Ankara, üçüncü sırada da İzmir yer alıyor.

İSTANBUL: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL

ANKARA: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

İZMİR: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL