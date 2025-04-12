Çorum Otizm Gönüllüler Derneği tarafından “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında Çorumlu Obası’nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Otizmle alakalı toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan Çorum Otizm Gönüllüler Derneği, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli çocuklara unutamayacakları bir anı yaşattı.

Çorum Obası'nda otizmli çocuklar ve aileleri birlikte harika vahit geçirdi.

Etkinlikte yüz boyama, el baskısı çalışmaları, pasta kesimi gibi çeşitli aktivitelerle renkli anlar yaşandı.

Mavi ve kırmızı balonların gökyüzüne bırakılmasıyla otizme farkındalık çağrısı yapıldı.

Etkinlik boyunca çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de bu özel günde yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Otizm Gönüllüler Derneği, desteklerinden dolayı Çorum Belediyesi’ne ve katkı sunan rehabilitasyon merkezlerine teşekkür etti.