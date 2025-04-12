Vali Ali Çalgan, Organize Sanayi Bölgesi’nde değirmen makineleri üretimi yapan Taş Değirmen firmasını ziyaret etti.

Un ve yem tesisleri başta olmak üzere anahtar teslimi projeleri hayata geçiren tesiste incelemelerde bulunan Vali Çalgan, işletme sahipleri Harun İlci ve ve Sebahattin Eke'den tesis hakkında bilgi aldı.

Çorum’un; Türkiye’de değirmen makineleri üretiminde öne çıkan şehirlerden biri olduğunu belirten Çalgan; “Çorum’un bu başarısı, girişimci ruh, teknik bilgi birikimi ve sürekli gelişen sanayi altyapısının bir sonucudur” dedi.