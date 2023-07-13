Organize Sanayi Bölgesi(OSB) yönetimi elektrik giderlerini azalmak için Güneş Enerjisi Sistemi kuracak.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Vali Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, OSB’nin, yenilikçi ve çevreci yaklaşım ilkesiyle bir yatırıma daha başladığını belirterek, “Çorum OSB’de, yenilenebilir enerji sistemlerinin en önemlilerinden biri olan Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Bölgemizde 14.985 m2’lik alana kurulması planlanan 1mw GES tesisinin, yaklaşık olarak 20 milyon TL’lik yatırım bedeli bulunmaktadır. Bu sayede OSB’deki, sokak aydınlatma giderlerinin düşürülmesi planlanmıştır. Üretim fazlası olarak sisteme verilecek elektrik sayesinde ise Çorum OSB adına nakdi gelir sağlanacaktır. Doğa dostu ve çevreciliği ön planda tutan bu sistemle birlikte sanayimize ve sanayicimize fayda sağlamayı hedefliyor, gelecek yarınlara ve ülkemize ‘temiz enerji’ yatırımlarıyla destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. İlimiz Organize Sanayi Bölgesine değer katacak olan bu anlamlı yatırımdan dolayı OSB Müteşebbis Heyeti başta olmak üzere tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum”dedi.

(Haber Merkezi)