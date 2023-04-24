Çorum Özel Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesi hizmete girdi.

Ünite bünyesinde akupunktur, kupa uygulaması (hacamat), ozon tedavisi ve mezoterapi tedavileri yapılıyor.

Çorum Özel Hastanesi Tıbbi Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Tuncer Çaycı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları kapsamında yapılacak tedavilerle ilgili şu bilgileri verdi:

KUPA TEDAVİSİ (HACAMAT)

Çeşitli hastalıkların tedavisine yardımcı olmak ve genel sağlığın korunması maksadıyla, kupa adı verilen malzemeler kullanılarak cilt üzerinde steril bisturilerle gerçekleştirilen çiziklerden negatif basınçla yapılan kan alma işlemine hacamat ismi verilir.

Kan almadan yapılan şekline ‘kuru kupa’ uygulaması denir. Bazı hastalardan kan alınmaz, kuru kupa yapılır.

Hacamatın vücudun yenilenmesi, yeniden düzenlenmesi, organ fonksiyonlarının güçlenmesi, ödemin çözülmesi, cildin yenilenmesi ve sıkılaşması, hastalık sebeplerinin uzaklaştırılması, uykunun düzenlenmesi, stresin azalması, moralin yükselmesi, enerjinin artması, yorgunluğun giderilmesi, vücudun arınması, rahatlaması, hafiflemesi ve detoksu gibi çok çeşitli faydaları vardır.

OZON TEDAVİSİ

Ozon (O3); oksijen atomundan oluşan açık mavi, renkli, keskin kokulu ve havadan ağır bir gazdır. Ozon tedavisi vücuda verilen kontrollü oksidatif strestir. Meydana getirdiği fizyolojik ve biyokimyasal tepkimeler nedeniyle bu tedaviye ‘tedavi edici şok’ denilmektedir.

2. Dünya Savaşı sırasında Hitler tarafından özellikle savaş pilotlarının vücut direncini ve havada kalma sürelerini artırmak için zorunlu olarak uygulatılmıştır. Bu yüzden ‘Hitler Aşısı’ olarak da bilinir.

OZON TEDAVİSİNİN KULLANILDIĞI HASTALIKLAR

Bakteriyel, viral (Uçuk,Hepatit B,C vb),mantar ve parazitik hastalıklar, kronik iyileşmeyen yaralar, yanıklar, enfeksiyonlar, inflamatuvar barsak hastalıkları (ülseratif kolit, chron vb.), kronik yorgunluk sendromu, huzursuz bacak sendromu, göz hastalıkları (makular dejenerasyon vb), kas-iskelet sistemi ağrıları ve hastalıkları, fibromiyalji, bağışıklık sistemini güçlendirme, nörodejeneratif hastalıklar (alzheimer, demans vb), otoimmün hastalıklar (romatoid artrit, lupus, sedef, hashimato, diabet vb.), obezite, antiaging, yaşlanma karşıtı, metabolizmayı hızlandırma, kanserde yardımcı tedavi, allerjik hastalıklar, dolaşım bozuklukları, genel sağlığın ve iyilik halinin devamı.

MEZOTERAPİ

Mezoterapi cildin orta tabakasına (mezoderm) çeşitli ilaç karışımlarının çok ince uçlu iğnelerle enjekte edilmesidir. ‘Orta deri tedavisi’ olarak bilinir.

Mezoterapi başlıca cilt yenileme, anti-aging, çatlak, leke, yara izi, bölgesel zayıflama, selülit, saç dökülmesi, spor yaralanmaları, akut ve kronik ağrı tedavisinde kullanılır.

Mezoterapide düşük miktardaki ilaç/ilaçlar mikroenjeksiyon ile direkt problemli alana verilir. Bu şekilde sistemik bir etki oluşturmadan ve ilaçların karaciğer tarafından etkisizleştirilmesi engellenerek hedef alanda maksimum ilaç ve etki düzeyine ulaşılır.

AKUPUNKTUR

Akupunktur; latince iğne (acus) ve batırma (punctura) kelimelerinden oluşmaktadır. Türkçe’ye ‘iğnelemek’ şeklinde tercüme edilebilir. Akupunkturla, vücuttaki meridyenler üzerindeki belli noktalara iğne batırmak suretiyle, bozulan enerji akışının düzeltilmesi amaçlanır.

Akupunkturda istenilen sonucu elde etmek için temel unsur deriyi nereden uyaracağını bilmek ve uygun bir şekilde iğnelemektir.

Akupunktur organizmanın kendi kendini tedavi ettiği bir metottur ve en önemli özelliği yan etkisinin olmamasıdır. Akupunktur vücutta farklı yerlere yapılmaktadır. Ancak genelde vücut gövdesi ile kol ve bacaklar kullanılmaktadır. Bununla beraber mikrosistem olarak kulak, el, ayak ve baş gibi bölgelere yapılan akupunktur uygulamaları da vardır.

GETAT Merkezimizde özellikle obezite, migren ve kas-iskelet sistemi ağrılarına yönelik olarak uygulanmaktadır.

DOÇ. DR. TUNCER ÇAYCI KİMDİR?

1974 yılında Amasya’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Amasya’da tamamladı. 1991 yılında girdiği GATA Askeri Tıp Fakültesinden 1998 yılında Tabip Teğmen olarak mezun oldu. 1999-2001 yılları arasında İstanbul/Hadımköy 1. Zırhlı Tugay Komutanlığında kışla tabibi ve Sağlık Şube Müdürü olarak çalıştı. 2001-2004 yılları arasında GATA Tıbbi Biyokimya AD. Başkanlığında Biyokimya ihtisası yaptı.

2004-2008 yılları arasında Erzurum Asker Hastanesinde Biyokimya Uzmanı olarak çalıştı. 2008 yılında Malatya Asker Hastanesine atandı. 2008 yılında GATA Tıbbi Biyokimya AD. Başkanlığında açılan yardımcı doçentlik sınavını kazanarak bu kadroya atandı. 2012 yılında doçent oldu.

2013-2014 yılları arasında ABD North Carolina Üniversitesi Biyokimya Departmanın’da -aynı klinikte görevli Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın referansıyla- “Kütle Spektrometrilerinin Klinik Kullanımı” ve “Proteomiks” konularında visiting scholar olarak staj tahsili yaptı.

2014-2016 yılları arasında GATA Tıbbi Biyokimya AD. Başkanlığında doçent öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2018-2019 yıllarında Ankara Nusret Karasu Göğüs Hastanesinde Biyokimya Uzmanı olarak çalıştı.

2018 yılından itibaren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarına (GETAT) ilgi duydu. Akupunktur, Ozon, Mezoterapi, Fitoterapi ve Kupa-Hacamat alanlarında Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programlarını tamamladı.

2019-2022 yılları arasında Ankara’daki özel muayenehanesinde GETAT uygulamaları yaptı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı onaylı Ozon tedavisi sertifika programlarında eğitmen olarak dersler verdi.

2023 yılında Çorum Özel Hastanesi‘nde Biyokimya Uzmanı ve GETAT hekimi olarak çalışmaya başladı ve halen bu görevlere devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası dergilerde basılmış 120’nin üzerinde yayını, birçok sözlü ve poster sunumu, 3 adet kitabı, yerli ve yabancı bilimsel kuruluşlardan alınmış birçok ödülü ve davetli konuşmacı olarak bilimsel konuşmaları olan, İngilizce bilen Doç. Dr. Tuncer Çaycı, evli ve iki çocuk babası. (Haber Merkezi)